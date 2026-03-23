米株価指数先物時間外下落、ダウ300ドル安米イラン戦争激化 東京時間07:10現在 ダウ平均先物JUN 26月限45584.00（-309.00-0.67%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6515.25（-43.75-0.67%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限23929.25（-172.25-0.71%） 米株先物は下落、米イラン戦争長期化見通し。戦争による原油高騰・インフレ加速・景気後退が懸念される。米国もイランも強硬姿勢を堅持。