米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が22日（日本時間23日）、前ドジャースのベテラン・マイケル・コンフォート外野手（33）がカブスの開幕ロースター入りしたことについて解説している。コンフォートは、マイナー契約でメジャーキャンプに参加。コンフォートがロースター入りするとすれば、左翼か右翼、指名打者、あるいはベンチ枠だったが、鈴木誠也がワールドベースボール・クラシック（WBC）でひざを負傷したこと、