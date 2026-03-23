猫専用の丸い鉢（猫鉢）の中に丸まって収まる猫の動画がInstagramに投稿され、986.9万回再生・74.4万いいねを集めて話題となっている。@ral5_25さんが投稿したこの動画には国内外から多数のコメントが寄せられた。なお投稿のキャプションには「遊ぶ時は絶対目が届く時にしてください！」との注意書きも添えられている。猫鉢に夢中になった猫の行動について、投稿主さんに話を聞いた。【動画カット】しなやかな体を使ってダイブ…