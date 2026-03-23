今回は、孫ができて喜ぶ義母に、厳しい現実を伝えたエピソードを紹介します。「孫ができてよかったですね」「結婚して以来、義母が『早く私をおばあちゃんにしてよ。孫が欲しい』と、会うたびに言ってくるようになりました。とはいえ、夫は子どもを全然欲しがっていないんですよね。そんなある日、夫が女子大生と不倫関係にあり、さらに不倫相手は妊娠していると分かったんです。夫からは『離婚して、その子と再婚したい』と言われ