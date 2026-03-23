3月22日、マカオ特別行政区のスタジオシティ・イベントセンターで「EASL FINALS MACAU 2026」決勝が行われ、宇都宮ブレックスが90－81で桃園パウイアンパイロッツに勝利。クラブ史上初のEASL優勝を果たし、ファイナルズMVPに輝いた比江島慎が「めちゃくちゃうれしい」と喜びを口にした。 先発出場した比江島は、立ち上がりからシュートタッチが冴え渡り、第1クォーターだけで14得点と驚異的