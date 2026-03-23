【ワシントン＝向井ゆう子】２０１６年の米大統領選を巡る「ロシア疑惑」で特別検察官を務めたロバート・モラー元連邦捜査局（ＦＢＩ）長官が２０日、死去した。８１歳だった。米メディアが一斉に伝えた。モラー氏は、トランプ陣営がロシアと共謀して民主党候補が不利になるよう工作した疑惑の捜査を担当。共謀関係の証拠は見つからなかったと結論付けた。トランプ氏は２１日、ＳＮＳに「彼が死んでうれしい。もう無実の人々を