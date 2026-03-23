統一地方選挙でパリ市長就任が確実となり、支持者と喜ぶエマニュエル・グレゴワール氏＝22日、パリ（ゲッティ＝共同）【パリ共同】フランスで22日、統一地方選挙（比例代表2回投票制）の第2回投票が行われた。フランスメディアによると、パリ市長を巡る争いで左派社会党のエマニュエル・グレゴワール氏（48）が中道右派共和党のラシダ・ダチ前文化相（60）を破り、次期市長就任が確実となった。グレゴワール氏は2014年に就任し