巨人は２２日、今季から新加入した則本昂大投手の応援歌が完成したことを発表した。読売ジャイアンツ応援団が制作した。歌詞は下記の通り。昂（たかぶ）るその想い右腕に込め大きな夢を描いて強気見せ頂（いただき）へ応援団はこの新応援歌について「則本投手の名前の『昂大』の漢字を分けて歌詞に含めるとともに、ファンと一緒にリーグ優勝、日本一（頂）を目指してほしいと想いを込めました。メロディのラストは、