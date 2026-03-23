春コーデの足元を軽やかに仕上げるなら、【GU（ジーユー）】のブルースニーカーに注目。爽やかなブルーはコーデの差し色としても取り入れやすく、暗めカラーが多い装いも、ぐっと春らしい雰囲気にまとまるはず。今回は、デイリーコーデでも活躍してくれそうな、デザイン性と実用性を兼ね備えたスニーカーと着こなしアイデアをご紹介します。 春コ