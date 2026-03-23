第７３回毎日杯・Ｇ３は３月２８日、阪神競馬場の芝１８００メートルで行われる。ウップヘリーア（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）は、新馬戦を勝利後、前走の若竹賞では直線で追い込んで２着だった。プラス１４キロでやや重めが残っていたことを考えれば、負けて強しの競馬。１週前追い切り後に栗東トレセンに移動しており、力を出せる態勢にある。カフジエメンタール（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父ポエ