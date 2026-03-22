メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速下りで、トラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、依然として亡くなった6人の身元はわかっていません。 20日、亀山市の新名神高速下りのトンネル出口付近で、大型トラックが乗用車に突っ込み子ども3人を含む6人が死亡しました。 6人はいずれも三重県外在住とみられていますが、身元の特定には至っていません。 警察は過失運転致死の疑いで、大型トラックの