父が甥を迎えに行った日の帰宅後、甥は今にも泣き出しそうな様子でした。話を聞くと、甥の友人を車で送り届けた際、友人がドアを強く閉めたことに父が思わず声を荒らげてしまったとのことで……筆者のとある体験談です。 父と甥