シーズン締めくくりの大舞台フィギュアスケートの世界選手権は25日からチェコ・プラハで行われる。シーズン締めくくりの大舞台だが、欠場する人気スケーターも多く、ファンからは落胆の声も上がっている。22日までに国際スケート連盟（ISU）のエントリーリストが更新。米国のジェイソン・ブラウンが正メンバーから外れ、ジェイコブ・サンチェスが代替選手として名を連ねた。今回の世界選手権はミラノ・コルティナ五輪の男子