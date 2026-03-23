元フジテレビアナウンサーのそろい踏みショットが公開された。「アヤパン」のニックネームで活躍したフリーの高島彩アナが２３日までに、自身のインスタグラムを更新。「春の日の一コマ」と記し、同じく元フジテレビで「カトパン」として大人気だったフリーの加藤綾子アナとのツーショットをアップ。「気づいたら、お店に残ってるお客さんは、私達だけでした加藤（いつもの呼び方）の笑い声は食欲増進、健康促進、いつも元