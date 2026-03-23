直木賞作家の志茂田景樹氏（85）が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。現在の体調などを報告した。 【写真】両腕を広げようとする志茂田氏 2017年に関節リウマチを発症、現在は要介護5で車椅子を利用する志茂田氏は「僕の両腕の状態をよくご覧ください。両腕の可動域はただ左右に広げるだけでも50センチあるかどうか。可動域を侵せば激痛です」と記し、両腕を広げようとする様子を写真を掲載した。 その上で「家