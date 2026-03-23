オフホワイトにカラフルなストライプを採用した新デザインを発表したアディダスジャパン株式会社は3月20日、日本代表の2026年新アウェーユニフォームを発表した。個性が集まり新しい色が生まれる様子を表現した「COLORS（カラーズ）」をコンセプトに掲げた新キットに、ファンからは「アウェイかわいすぎでしょ」と反響を呼んでいる。今回のデザインは、白いキャンバスをイメージしたオフホワイトのボディがベース。そこに異な