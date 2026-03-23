水戸の樹森大介監督が振り返る新潟、栃木での経験昨季のJ2リーグで快進撃を見せた水戸ホーリーホックが、悲願となるJ1リーグに挑戦する。今季から指揮を執るのは、2年ぶりに水戸へ帰ってきた樹森大介監督。昨季はアルビレックス新潟で初の監督業に挑戦したが、6月にシーズン途中で解任となり、8月からは栃木SCでコーチを務めた。第2回は水戸で生かしたい、新潟と栃木SCでの経験について。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・上原