21日（現地時間）で米国・イスラエルとイランの戦争が3週を超えた中、米国が地上軍の投入を本格的に準備しているという兆候が至る所で感知されている。イランも初めて長距離ミサイルを実戦に使用し、攻勢のレベルを引き上げている。米CBS放送は複数の消息筋を引用し、国防総省がイランへの地上軍派兵のための詳細な準備を終えたと20日、報じた。特に、米国が陸軍最強鋭の迅速対応部隊である第82空挺師団の一部を中東に配置する準備