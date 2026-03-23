俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）が23日に最終回を迎える。このほどクランクアップを迎えた撮影現場から主演の橋本環奈をはじめ、向井理、宮世琉弥、吉田鋼太郎ら物語の中心を担ったキャスト陣11人の撮了の様子が解禁された。【写真】「特攻服お似合い」「マジかっこいいわ」“親友”演じる橋本環奈＆内田理央＆平祐奈のオフ3ショット湖音波と中田啓介（なかた・けいすけ