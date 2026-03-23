スウェーデンとの3位決定戦でショットを放つロコ・ソラーレの藤沢五月（中央）＝カルガリー（カナディアンプレス提供・AP＝共同）カーリングの女子世界選手権は22日、カルガリーで行われ、3位決定戦で日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5―8で敗れて4位に終わった。準優勝だった2016年大会以来の表彰台はならなかった。ロコ・ソラーレは3―3で迎えた第8エンドに5失点し、第9エンド後に負けを認めた。（共同）