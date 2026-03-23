【天気】西日本の天気は回復します。午前中から晴れるでしょう。東海や関東は午前中は雨になりますが、午後は次第に晴れそうです。ただ、近畿や北陸、関東の内陸は午後に一部でにわか雨があるでしょう。北日本も晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです【日中の気温】22日（日）より3℃くらい高いところが多いでしょう。東海〜九州は20℃くらいまで上がって、サクラの開花がすすみそうです。関東南部は海からの冷たい風が