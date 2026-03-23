「ミッドナイトひのとり」今年も5月に運行近鉄は2026年5月3日（日）と4日（月・祝）に、大阪難波〜近鉄名古屋間で、特急「ひのとり」を夜行列車とする「ミッドナイトひのとり」を運行します。【画像】これが大阪⇔名古屋「夜行列車」の運行時刻です（長時間停車も）「ひのとり」は、2020年にデビューした80000系特急電車の愛称。主に名古屋と大阪を結ぶ名阪特急で使用されており、全席3列シートのプレミアム車両を連結するなど、