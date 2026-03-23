社会人として「アンガーマネジメント」を身につけ、波風を立てずに生きるうちに、本当の感情がわからなくなってしまうことはないだろうか。映画監督の長久允氏が書いた『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』を読んで、自分の隠してきたネガティブな感情を「金脈」だと全肯定され、衝撃を受けた。（文／飯室 佐世子）「まともな大人」を演じることの代償社会人として経験を積み、それなりに「波風を立