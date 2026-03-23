日本でも数少ない老眼対策のエキスパートで、話題の書籍『100歳アイ』の著者でもある眼科医・伊勢屋貴史さんへの特別インタビュー。今回は老眼の症状を大幅に悪化させてしまい、使う人を負のループに陥れるという「老眼招き眼鏡・コンタクト」の恐ろしさについて聞きます。（構成 言語化工房）「老眼の症状」を進行させてしまう「老眼招き眼鏡」や「老眼招きコンタクト」とは？――子どものころよく「本やゲームと目の距離が近すぎ