●きょう23日(月)は午後ほどよく晴れて、ところどころ快晴に●最高気温は各地18度前後。日中は春物の上着一枚で過ごしやすくなりそう●この週末で新たに佐賀と前橋、横浜でサクラの開花発表 県内ももう間もなく…＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜は瀬戸内側を中心に一時本降りの雨となりました。この時間にかけてすでに雨雲は東へ遠ざかっていますが、まだ県内にはところどころに厚い雲が広がっています。 きのう22日(日)からの雨