参院予算委員会に向かう高市早苗首相（2026年3月16日、写真：共同通信社）衆議院で3分の2議席を獲得し、安倍晋三政権を超える「一強」と見られている高市早苗政権だが、その実態は脆い。高市首相のペースで進む国会運営についても自民党内の半分以上は是としているわけではなく、面従腹背ともいえる。「日刊ゲンダイ」第一編集局長の小塚かおる氏がレポートする。[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]対米隷属の「媚態外交」