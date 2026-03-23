ワシントン ロングインタビュー／第３回（全４回）2005年に来日し、東京ヴェルディで1年間、浦和レッズで2年間プレーしたワシントン。パワーとスピード、技術を兼ね備えたプレーで浦和のメジャータイトル獲得に貢献したストライカーは、サポーターとの距離が近く、多くの人々に愛された。そんな元ブラジル代表とのインタビューの第３回では、克服した心臓病や母国ブラジルへの帰還などを話してもらった。フルミネンセでプレーし