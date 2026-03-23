キャンプで見つけた金の卵?〜広島・竹下海斗今年の「宮崎」はすごいことになっていた。ただでさえ、２月の宮崎はプロ野球キャンプで盛り上がり、宮崎便の飛行機は混むし、ホテルの宿泊代も高くなる。取材者としては頭が痛いものだが、今年はそこに「侍ジャパン」のキャンプも重なったからたまらない。宮崎に行くと決めた時点で、すでに飛行機は満席。周辺の熊本便、鹿児島便も似たり寄ったり......。ならばと、平穏な福岡空港