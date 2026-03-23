「1番・指名打者」で先発出場する【MLB】 エンゼルスー ドジャース（日本時間23日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）、敵地で行われるエンゼルスとのオープン戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前には髪を切ってサッパリした姿で現れた。大谷は前日21日（同22日）のアスレチックスとのオープン戦には出場していなかった。これまでは帽子から出る長い襟足が目立っていたが、この日は爽やか