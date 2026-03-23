教え子には川端康成や大宅壮一もかつて大阪に「伝説の教師」がいた――。水泳ニッポンの礎を築いた杉本傳（つたえ）氏だ。通称「デンさん」。戦前の茨木中学（現・大阪府立茨木高校）で、生徒たちからそう呼ばれ、親しまれ、愛された。杉本氏は1889（明治22）年、現在の大阪府大阪市に生まれた。大正初期から昭和にかけて教壇に立ち、川端康成や大宅壮一らを含む多くの教え子に影響を与えた。さらに水泳指導者としても活躍、オリン