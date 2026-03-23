サイレント喜劇の巨匠、チャールズ・チャップリン。人間味と社会風刺の利いた名作は、今なお色あせない。そのチャップリン研究の第一人者が、日本チャップリン協会会長を務める脚本家の大野裕之さんだ。周囲に反対されながらも意欲的に研究をつづけた。そんな中で巡り合ったのが幻と言われたチャップリンの『アウトテイク・フィルム』だった。前編記事『すべては『独裁者』からはじまったーー脚本家・大野裕之氏が語る「チャップリ