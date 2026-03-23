巨大ヨコヅナイワシの撮影成功！このニュースは、今年７月に大きな話題となりました。2000メートルより深い海に暮らす深海固有の硬骨魚類として「ヨコヅナイワシ」が世界最大であることが報じられた瞬間でもあります。今回の大発見に至る経緯や研究の裏側、さらにそこから何がわかるのかを、JAMSTEC（国立研究開発法人海洋研究開発機構）地球環境部門 海洋生物環境影響研究センター 深海生物多様性研究グループ 上席研究員の藤原