想いを寄せてきた先輩が卒業してしまうのは悲しいもの。せめて最後に自分の気持ちを伝えられたら、笑顔で送り出せるかもしれません。世の男性はいったいどんな言葉を待ち望んでいるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性82名に聞いたアンケートを参考に「大好きな先輩が今日で卒業…想いを伝える『最後のセリフ』」をご紹介します。【１】「これからも毎日会いたいから」と思い切って交際を申し込む「そこまで想われ