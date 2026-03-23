Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島5』で一躍脚光を浴びているチェ・ミナスが、パーフェクトなボディを披露した。韓国のウォータースポーツブランド「BARREL（バレル）」は19日、彼女のアザーカットを公開。【写真】チェ・ミナスの“谷間”過剰な演出を排除したナチュラルなムードが、ミスコン女王らしいヘルシーな魅力を際立たせている。同ブランドの関係者は「先にチェ・ミナスのフォトブックを公開したあと、SNSなど