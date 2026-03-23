約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈「脅しの常套句」により、「身に覚えのない罪」を認めてしまう…検事が行う「マインドコントロール」〉に引き続き、検察が「自分たちに有利な情報」を故意にリークし、メディアを操作する