「いいな」と思っている相手からあまり好かれていない自覚があるのなら、なんとかして一発逆転を狙いたいもの。世の女性が「嫌な印象」の男性に対して「あれ？やっぱり好きかも」と認識を改めるのは、いったいどんな瞬間なのでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレン読者の女性に聞いた意見を参考に、「『嫌な印象』が『好き』に変わる瞬間」をご紹介します。【１】「なんでわたしのことを無視するんだろう」と思っていた男性が、