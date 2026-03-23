愛知県を代表するステーキチェーン「あさくま」が急成長を遂げている。3月11日に発表された2026年1月期決算によれば、売上高は前年比20.3％増の100億4500万円、営業利益に至っては3倍となる5億1900万円となった。ちなみに、同社が売上高100億円を突破したのは実に28年ぶりのことである。それだけでも急成長ぶりがうかがい知れるが、なぜここへきて「あさくま」の人気が高まっているのか。そこには独自の《経営哲学》があった――。