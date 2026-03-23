２万９０００人以上の弁護士が登録する「弁護士ドットコム」などのポータルサイト、クラウド型電子契約サービス「クラウドサイン」等を展開。創業者の元榮太一郎氏（50歳）の休日の過ごし方とは？（撮影／西粼進也）弁護士ドットコム株式会社代表取締役社長元榮太一郎75年、米国シカゴ生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。99年、旧司法試験合格。01年、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。05年、独立してAuthense法律事務