「トランプの戦争」によって中東情勢は大混乱に陥り、すでに空前の原油高が日本経済を直撃している。米国のトランプ大統領の強硬姿勢の背後には何があって、今後どのような展開が待つと考えられるのか。勢力図が激変する世界で、日本はどう生き残っていけばいいのか。ジャーナリストの池上彰氏と、作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏が語り尽くす。【第1回】【写真】ハメネイ師の後継として最高指導者に就いた次男のモジタバ師イ