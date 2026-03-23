春場所を東幕下4枚目で迎えた元幕内の人気力士・炎鵬が勝ち越したことにより、所属する伊勢ヶ濱部屋周辺が騒がしい。場所前には伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）が弟子の伯乃富士を殴打する問題が発覚。伯乃富士も炎鵬も、もともとは昨年6月に相撲協会を退職した元横綱の白鵬翔氏が率いる宮城野部屋の弟子だった経緯がある。協会関係者が言う。【写真】初場所6日目、白地にブルーと紫の総絞りの着物姿で登場した「溜席の着物美