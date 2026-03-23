静岡県学生野球春季リーグが２８日に開幕する。東海大静岡が２０２３年春以来、６季ぶり優勝を目指す。昨秋のリーグ中に左膝半月板損傷で途中離脱した大本虎太郎主将（４年）が、ラストイヤーに燃えている。登録は内野だが、今季は右翼での起用が有力。ケガはすでに完治し、今春は３番で中軸の一角を務める。「自分のスイングをして４割打てるのが一番いいけど、勝利に直結する打点を意識したい」。３年春に盗塁王とベスト９を