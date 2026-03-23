昨年、石川・能登の被災地を見舞われた愛子さまは、3月25日から両陛下と共に初めて東北3県の被災地へ訪問される。上皇ご夫妻から両陛下へ、そして愛子さまへと被災者ひとりひとりに寄り添われる「祈り」は3世代でしっかりとつながれて──。 【写真】避難所で膝をつき、お話をされる上皇ご夫妻、天皇皇后両陛下。他、震災から15年目の式典で涙を流す雅子さまや泣き崩れる被災女性を抱き止める美智子さまなども●岩手県宮古