「美しすぎる気象予報士」として知られる穂川果音さん（40歳）が、発足当初からレギュラー出演してきたネットニュース番組「ABEMA Prime（旧AbemaTV）」を、10年の節目となる3月末で卒業する。10代でモデルデビュー。23歳で気象予報士試験に合格すると、持ち前のGカップのバストを武器にレースクイーンやグラビアに挑戦した経歴を持つ。2月に40歳を迎えた今、新たなキャリアを見据え「『美しすぎる』の向こう側へ行きたい」と語る