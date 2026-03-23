死を目前にしたら何を語るかみなさんはもし余命宣告を受けたら、何をするだろうか。『魂の教育』の著者の森本あんりさんは、2025年の新書大賞を受賞した『カウンセリングとは何か』の著者東畑開人さんとの対談で、「ラストレクチャー」という言葉についてこのように語っている。“ラストレクチャーというのは、ガンで余命宣告を受けたランディ・パウシュというカーネギーメロン大学の教授が、人生を振り返って学生たちに最後の講義