温泉宿を選ぶときに注目したいポイントのひとつが、料理の美味しさ。温泉にゆっくり浸かって心身ともに癒されるのが目的だけど、料理を楽しみにしているという方は多いと思います。そこで今回は、お風呂はもちろんのこと、夕食だけでなく、翌日の朝ごはんも感動級の美味しさと定評のある温泉宿を紹介します。これまでに国内3800湯以上をめぐり、現役のフリーアナウンサーでありながら、温泉好きが高じて温泉ジャーナリストとしても