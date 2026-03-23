突然ですが、「チューハイ」の正式名称知っていますか？漢字で書くと「酎ハイ」です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「焼酎ハイボール」でした！チューハイとは、「焼酎ハイボール」を略した言葉です。もともとは、焼酎を炭酸水で割った飲み物を指しており、「焼酎」の「チュー」と「ハイボール」の「ハイ」を組み合わせて「チューハイ」と呼ばれるようになりました。現在では、レモンやグレープフルーツなどの果汁や