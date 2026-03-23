世界は「場」でできている！物理学習者にとって難所となる「場」という概念。この「場」について、電磁場から量子場、そして重力場へと、マックスウェル、パウリ、アインシュタイン、ディラック、朝永振一郎、ファインマン――天才物理学者の思考の軌跡をなぞりながら、軽妙な語り口で見通しよく解説する話題の本『「場」がわかれば世界がわかる電磁場・量子場・重力場なぜ波が伝わるのか』（講談社ブルーバックス）。 これま