5月より順次公開ランボルギーニは、最近完成した主力ラインナップの訴求力と収益性を高めるべく、今年4つの新モデルを発表する。【画像】高性能SUVの頂点に立つランボルギーニ【ウルス・ペルフォルマンテを詳しく見る】全41枚ステファン・ヴィンケルマンCEOは、2026年に一連の「派生」モデルを定期的に発表していくと述べた。5月開催のイモラでの特別イベントを皮切りに、7月のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード、8