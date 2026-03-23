タレントの河中あいが１９日付で自身のインスタグラムを更新。長女が中学校を卒業したことを報告した。「長女が中学を卒業しました」と書き出し、「本人の希望で父親２人とともに義務教育最後の日を迎えられとても幸せそうでした。この環境を理解し受け入れてくれた夫をはじめ、袴田さんそして奥様、関わってくださったすべての方に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました」とつづり、元夫で俳優の袴田吉彦、現在