モデルの滝沢眞規子の夫でファッションデザイナーの滝沢伸介氏が２１日付で自身のインスタグラムを更新。「＃ｎａｇａｓｅｔｏｍｏｙａ＃ほぼ家族」とハッシュタグを添え、妻と元ＴＯＫＩＯ・長瀬智也との２ショットを公開した。この投稿にファンからは「最高家族」「カッコいい」「渋いです」「素敵です」などのコメントが寄せられている。